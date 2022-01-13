Ocak ayıyla birlikte elektrik faturalarında artış yapıldı. Bazı vatandaşlar ise aralık ayı faturalarında da bu artış oranının göz önünde bulundurulduğunu ifade ediyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Yılmaz ise vatandaşları EPDK web sitesindeki hesaplama modülünden yararlanmaya davet etti. Peki, elektrik faturası nasıl hesaplanır?

EPDK fatura hesaplama nasıl yapılır?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Yılmaz, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan elektrik tarifelerinin aralık faturalarına yansıtıldığı yönünde kuruma iletilen şikayetler üzerine aralık ayına ait faturaları mercek altına aldıklarını açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, perakende satış şirketlerinin ilk okuma tarihiyle son okuma tarihi arasındaki gün sayısına göre hesaplama yapmak zorunda olduğunu belirterek, "Perakende şirketleri, örneğin, aralık ayı içinde ne kadar gün varsa tüketimi ona göre oranlayarak eski fiyatlar üzerinden, ocak ayı içinde ne kadar gün varsa da yine tüketimi ona göre oranlayarak yeni tarife üzerinden hesaplama yapmak zorunda. Her tüketici kullandığı ayın tarifesine göre elektrik faturası öder. Farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel ödemek durumunda kalır." diye konuştu.

Tarife geçiş zamanlarında faturada görülen tüketime esas birim bedellerin EPDK tarafından yayımlanan tarifelerle uyumlu görülmediği durumlar oluşabileceğini ancak bu durumun nihai hesaplamaya kesinlikle etki etmeyeceğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"1 Ocak'tan itibaren geçerli olan tarifelerin aralık ayı faturalarına yansıtıldığı yönünde kurumumuza şikayetler geliyor. Şirketlerin faturaları hesaplama yöntemi bellidir. Hiçbir şirket bu metodun dışına çıkamaz. Vatandaşlarımızın en ufak bir tereddüdü varsa internet sitemizdeki fatura hesaplama modülünü kullanmalarını ve herhangi bir hata tespit ederlerse kurumumuza acilen başvurmalarını bekliyoruz."

Yılmaz, faturanın tanzim edildiği tarihin tutarı etkilemediğine ve tüketimin hangi tarihte yapıldığının belirleyici olduğuna dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Tüketim periyodunun artması veya eksilmesi bir adaletsizlik oluşturmaz. Hiçbir görevli tedarik şirketi de belirlenen tarifelerden farklı bir fatura hesaplama yaparak kendisine ilave bir gelir oluşturamaz. Ancak hatalı faturalandırmaya da kesinlikle göz yummayız, süreci titizlikle takip edeceğiz." dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), faturalar üzerinde hata tespitinin yapılabilmesi için resmi web sitesi üzerinden hesaplama işlemi imkanı tanıyor. EPDK fatura hesaplama modülü denilen bu alanda kullanıcılar, açılan sayfanın üst kısmında bulunan ‘Fatura Hesaplama’ alanına tıklayarak giriş yapmaları durumunda açılan sayfalardan işlemlerini gerçekleştirebilecekler. EPDK fatura hesaplama için şu yolları izlemeniz gerekmektedir:

EPDK sitesine giriş yapılır,

Açılan sayfanın üst kısmında bulunan ‘Fatura Hesaplama’ alanına tıklanır.

Görünen ekranda bulunan alana faturanızın üzerinde bulunan ‘İlk Okuma Tarihi’ ve ‘Son Okuma Tarihi’ yazılır.

Sayfadaki tarife kısmına, faturada bulunan ‘Tüketici Grubu’ bölümünde bulunan tarife girilerek ‘Tüketim Miktarı’ bilgisi eklenir ve hesaplama gerçekleştirilir. İşlem sonucunda ödemeniz gereken tutarı öğrenebilirsiniz.