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Ekonomi EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini 56 milyar metreküp olarak açıkladı
Ekonomi

EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini 56 milyar metreküp olarak açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu yıl ulusal doğal gaz tüketim tahminini, 56 milyar 99 milyon 745 bin 819 standart metreküp (596 milyar 901 milyon 295 bin 514 kilovatsaat) olarak belirledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 09:14:33 - 2023-01-28 09:14:33
EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini 56 milyar metreküp olarak açıkladı

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bu yıl ulusal doğal gaz tüketim tahmininin, doğal gazın 9155 kcal/metreküp üst ısıl değeri esas alınarak, 56 milyar 99 milyon 745 bin 819 standart metreküp (596 milyar 901 milyon 295 bin 514 kilovatsaat) olarak belirlenmesine karar verildi.

EPDK 2022 yılı için gaz tüketim tahminini de 60 milyar 44 milyon 873 bin 569 standart metreküp olarak açıklamıştı.

 

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