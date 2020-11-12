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Gündem Enver Aysever'in yaptığı ya ajanlık ya da saflık
Gündem

Enver Aysever'in yaptığı ya ajanlık ya da saflık

Yazar Cumali Dalkılıç, fanatik bir muhalif olan ve devlet düşmanlığıyla bilinen Enver Aysever'in Berat Albayrak ile alçak ifadelerini değerlendir. Dalkılıç, "Enver Aysever'in yaptığı ya ajanlık ya da saflık" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:40:00 -
Enver Aysever'in yaptığı ya ajanlık ya da saflık

Yazar Cumali Dalkılıç, Yeni Akit Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Son olarak CHP’nin finanse ettiği Halk TV’den kovulan Enver Aysever'in sağlık sorunları nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrılan Berat Albayrak ile ilgili haddini aşan ifadelerini değerlendiren Dalkılıç "Enver Aysever'in yaptığı ya ajanlık ya da saflık" dedi.

İşte yazar Cumali Dalkılıç'ın o açıklaması:

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Yorumlar

Nadim Hatipoğlu

Bu isteyerek ve bilerek ülkemize ihanet ediyor Müslüman Türk düşmanlığı yapıyor.
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Tr.

Berat Albayrak'ı niye koruyorsunuz kardeşim...Adam başarısızdı.Gelen düzeltirmi?Bence hayır. 
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