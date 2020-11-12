Yazar Cumali Dalkılıç, Yeni Akit Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Son olarak CHP’nin finanse ettiği Halk TV’den kovulan Enver Aysever'in sağlık sorunları nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrılan Berat Albayrak ile ilgili haddini aşan ifadelerini değerlendiren Dalkılıç "Enver Aysever'in yaptığı ya ajanlık ya da saflık" dedi.

İşte yazar Cumali Dalkılıç'ın o açıklaması: