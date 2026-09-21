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Gündem Yalancının evi yanmış kimse inanmamış! Sözcü’nün sahtekârlığına fıkralı benzetme!
Gündem

Yalancının evi yanmış kimse inanmamış! Sözcü’nün sahtekârlığına fıkralı benzetme!

Yeniakit Publisher
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Gündeme yön veren Akit TV'de usta yazar Ali Karahasanoğlu, "Manşetlerin Dili" programında, bazı yayın organlarının gerçeği yansıtmayan iddialarını ve algı operasyonlarını sert bir dille eleştirdi. Medya dünyasında yankı uyandıran değerlendirmelerde, özellikle ekonomik gelişmeler ve yürütülen mali operasyonlar üzerinden yapılan haberlerin manipülasyon amacı taşıdığı vurgulanırken, devletin kurumlarının konuyu başından beri titizlikle takip ettiği ifade edildi.

Ali Karahasanoğlu, "Manşetlerin Dili" programında Sözcü gazetesinin mesnetsiz iddialarını ve algı operasyonlarını fıkralı bir benzetmeyle gözler önüne serdi. Medya dünyasında yankı uyandıran değerlendirmelerde, özellikle ekonomik gelişmeler ve yürütülen mali operasyonlar üzerinden Sözcü'nün gerçeği yansıtmayan manipülatif haberler ürettiği vurgulanırken, devletin kurumlarının konuyu başından beri titizlikle takip ettiği ifade edildi. Karahasanoğlu, gazetenin her olayı sanki kendileri ortaya çıkarmış gibi sunma çabasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bırakın o sözlüğünün yalancının evi yanmış, kimse inanmamış fıkrasındaki gibi her gün biz yazdık mazdık şeklindeki algılarını da boşversinler. Her gün zaten siz sahtekarlık peşindesiniz. Her gün şu bitti, bu mahvoldu, iflas etti diye her gün yalan haberler yazıyorsunuz."

"1 lira yatırıp 5 lira kazanmak yok! Maliye ve Merkez Bankası işin başında!"

Yatırım süreçleri ve fon kazançlarına ilişkin de net mesajların verildiği açıklamada, Sözcü'nün abartılı ve gerçek dışı beklentiler yaratan yayınlarının karşılıksız kalması gerektiğine dikkat çekildi. Sürecin sokaktaki vatandaşın şikayetiyle değil, doğrudan devletin operasyonuyla ortaya çıktığına işaret edilerek şu değerlendirme yapıldı:

"Maliye Bakanı da işin en başından beri takipçisi. Diğer Sermaye Piyasası Kurulu da bu işin takipçisi, Merkez Bankası da takipçisi. Takipçi oldukları için zaten vatandaşın 'ya paramızı alamıyoruz' diye ayağa çıkan bir şikayetiyle değil, devletin operasyonuyla biz bu olayı öğrendik."

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Yorumlar

misafir

ur an ın benzerini yaratılanlar ve yaratılanlar içindeki en yetenekli insanlar bile oluşturamıyorlar.O zaman, mevcut olan Kur an ı kim oluşturdu?Elbetteki insanlar dışında olması gerekeceginden ve de insanlar dışında tek yetenekli olan ALLAH CC oldugundan Kur an ı ALLAH CC nın oluşturdugu ortaya çıkmaktadır.Bu durum ALLAH CC ın var oldugunu ve Kur an ın da ALLAH CC ın kitabı oldugunu kanıtlamakda. BU GERÇEK ORTADA İKEN KUR AN DIŞINDA YAŞAM,ZARAR DEGİLMİ?
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