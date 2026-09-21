Yalancının evi yanmış kimse inanmamış! Sözcü’nün sahtekârlığına fıkralı benzetme!

Ali Karahasanoğlu, "Manşetlerin Dili" programında Sözcü gazetesinin mesnetsiz iddialarını ve algı operasyonlarını fıkralı bir benzetmeyle gözler önüne serdi. Medya dünyasında yankı uyandıran değerlendirmelerde, özellikle ekonomik gelişmeler ve yürütülen mali operasyonlar üzerinden Sözcü'nün gerçeği yansıtmayan manipülatif haberler ürettiği vurgulanırken, devletin kurumlarının konuyu başından beri titizlikle takip ettiği ifade edildi. Karahasanoğlu, gazetenin her olayı sanki kendileri ortaya çıkarmış gibi sunma çabasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bırakın o sözlüğünün yalancının evi yanmış, kimse inanmamış fıkrasındaki gibi her gün biz yazdık mazdık şeklindeki algılarını da boşversinler. Her gün zaten siz sahtekarlık peşindesiniz. Her gün şu bitti, bu mahvoldu, iflas etti diye her gün yalan haberler yazıyorsunuz."

"1 lira yatırıp 5 lira kazanmak yok! Maliye ve Merkez Bankası işin başında!"

Yatırım süreçleri ve fon kazançlarına ilişkin de net mesajların verildiği açıklamada, Sözcü'nün abartılı ve gerçek dışı beklentiler yaratan yayınlarının karşılıksız kalması gerektiğine dikkat çekildi. Sürecin sokaktaki vatandaşın şikayetiyle değil, doğrudan devletin operasyonuyla ortaya çıktığına işaret edilerek şu değerlendirme yapıldı:

"Maliye Bakanı da işin en başından beri takipçisi. Diğer Sermaye Piyasası Kurulu da bu işin takipçisi, Merkez Bankası da takipçisi. Takipçi oldukları için zaten vatandaşın 'ya paramızı alamıyoruz' diye ayağa çıkan bir şikayetiyle değil, devletin operasyonuyla biz bu olayı öğrendik."