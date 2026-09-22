Hırsızlık endişesi hasadı erkene çektirdi! ‘Gece gündüz başında bekledik’
Siirt’te fıstık hasadı başladı. Üreticiler, yıl boyunca bakımını yaptıkları ağaçlardan elde edilen ürünleri toplamak için bahçelerde yoğun mesaiye başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Siirt’te fıstık hasadı başladı. Üreticiler, yıl boyunca bakımını yaptıkları ağaçlardan elde edilen ürünleri toplamak için bahçelerde yoğun mesaiye başladı.
Siirt'te "yeşil altın" olarak bilinen fıstıkta hasat bu sene erken başladı. 45 yıldır fıstık üretimi yapan üreticisi Hayrettin Dağtekin (65), hırsızlık endişesi nedeniyle normal hasat dönemine 10-15 gün kalmasına rağmen ürünlerini toplamaya başladı.
DEDEDEN KALMA BAHÇESİNDE FISTIK YETİŞTİRİYOR Dağtekin, “45 senedir dededen kalma bahçemizle uğraşıyoruz. Fıstık bahçesinde bu yıl hasada başladık. Biraz erken oluyor. Fıstıklar daha olgunlaşmamış ama hırsızlardan dolayı biraz erken hasada başladık. Fıstıklarımızı hem gece hem gündüz nöbet tutarak bugüne kadar getirdik. Normalde 10-15 gün daha zamanı vardır ama biraz hırsızlık bakımından erken hasat yaptık” diye konuştu.
"DOLU, ÜRÜNÜN YÜZDE 50'SİNE ZARAR VERDİ" Bu yılki rekoltenin geçen yıllara göre düşük olduğunu belirten Dağtekin, bahçelerinin doludan zarar gördüğünü ifade ederek, "Bu yıl hasat biraz az. Bu yıl dolu vurmuştu fıstıklara, en azından yüzde 50-60 zarar gördüler. Geri kalan fıstıklar biraz daha güzel, daha iri. Çünkü ağacın gücüne göre fıstıklar biraz daha olgun olmuşlar
Bu fıstıkları da şimdiye kadar çocuklarla beraber gelip yapıyorduk. Şimdi artık sıra torunlara kaldı. Torunlarla beraber gelip fıstıklarımızı alıyoruz" diye konuştu.
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