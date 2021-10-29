  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya En Son Haber'in "Anıtkabir" ikiyüzlülüğü! Akit TV linç edilirken neredeydiniz?
Medya

En Son Haber'in "Anıtkabir" ikiyüzlülüğü! Akit TV linç edilirken neredeydiniz?

En Son Haber, 29 Ekim anma programında Anıtkabir'e alınmadığı iddia edilen bazı gazetecilere destek vererek, "Yanlışa yanlış diyebilmek" başlığını kullandı. Bu haberin hemen yanındaki bir başka haberinde "Anıtkabir" yazmak yerine "Anıktabir" yazan En Son Haber, Akit TV'nin basit maddi KJ hatası sebebi ile linç edilirken sessizliğe gömülmüştü.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 21:43:00 - 2021-10-30 05:53:53
En Son Haber'in "Anıtkabir" ikiyüzlülüğü! Akit TV linç edilirken neredeydiniz?

 Yeniakit.com.tr 

Bazı muhabirlerin Anıtkabir'deki 29 Ekim anma programına alınmadığı iddiasını manşetine taşıyan En Son Haber, yalan haberden bir türlü vazgeçmeyen sol medyaya destek olmak için, "Yanlışa yanlış diyebilmek" başlığını kullandı. En Son Haber, FOX TV'nin AK Parti sebebi ile izlendiğini öne sürerek, "Kendi elinizle en çok izlenen kanal yaptınız" ifadelerini kullandı.

En Son Haber, solculara "şirinlik" yapmak için, "Yanlışa yanlış diyebilmek" başlığını kullanırken, ilgili haberin hemen yanındaki sütunda yer alan bir başka haberde ise "Anıtkabir" yazacağına, "Anıktabir" yazdı.

İkiyüzlü tutum!

"Yanlışa yanlış diyebilmek" başlığını atıp solculara göz kırpan En Son Haber, 30 Ağustos'ta Akit TV, haber KJ'sinde yapılan basit bir maddi hata sebebi ile bugün destekledikleri sol medya tarafından linç edilirken sessizliğe gömülmüş, RTÜK tarafından Akit TV'ye kesilen cezayı da keyifle haberleştirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ercan

İddia mı doğru mu?
  • Yanıtla

TUZCU

ATATÜRK TE ZATEN 1934 TE ÜLKE GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMEKTEN KAPATTIRMIŞTI CUMHURİYET GAZETESİNİ. TAM BİR TÜRK MİLLETİ VE ÜLKEMİZ DÜŞMANI CUMHURİYET GAZETESİ. ESKİ DÜŞMANLARIMIZDAN BİRİDİR
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Duyuruldu! ABD'den yaptırım kararı
Dünya

Duyuruldu! ABD'den yaptırım kararı

ABD, İran İslam Devrimi Muhafızları Ordusu'nun insansız hava aracı (İHA) programlarını ve Kudüs Gücü'nü destekleyen 4 kişi ve 2 şirkete yapt..
Merkel'e böyle hesap sordular: Bize 332 milyar borçlusunuz
Dünya

Merkel'e böyle hesap sordular: Bize 332 milyar borçlusunuz

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Yunanistan ziyaretini haberleştiren Yunan "Dimokratia" gazetesi, 2. Dünya Savaşı'nda Nazi işgalinde ülked..
Halk TV izleyicileri neye uğradığını şaşırdı! Erdoğan'ı övmelere doyamadı: Konukların rengi değişti
Medya

Halk TV izleyicileri neye uğradığını şaşırdı! Erdoğan'ı övmelere doyamadı: Konukların rengi değişti

İsmail Saymaz, konuk olduğu Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmelere doyamadı. Saymaz'ın Erdoğan itiraflarıyla bozulan stüdyodakilerin şa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay