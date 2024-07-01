Ensarullah, Kızıldeniz'de 4 gemiyi vurdu
Yemen'deki Ensarullah Hareketi, Kızıldeniz’de seyir halindeki dört gemiye onlarca füze attı.
Yemen'deki Ensarullah Hareketi, Kızıldeniz’de seyir halindeki dört gemiye onlarca füze attı.
Siyonist işgal rejiminin Gazze'ye saldırılarına misilleme olarak Ensarullah Hareketi, Akdeniz ve Kızıldeniz'de işgal rejimine ve onları destekleyen ülkelerin gemilerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Ensarullah Hareketi'nin askeri operasyonları nedeniyle Kızıldeniz'de tansiyon yükseliyor.
Akdeniz ve Kızıldeniz’de seyir halindeki dört gemiyi daha hedef alan Ensarullah Hareketi, işgal rejiminin saldırıları sürdüğü müddetçe operasyonların devam edeceği vurgulandı.
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