Enpara EFT neden yapılamıyor?

Enpara EFT sorunu mu var? sorusunun yanıtı için kullanıcılar sosyal medya üzerinden araştırma yapmaya başladılar. Enpara EFT sorunu yaşayan kullanıcılar, sosyal medya üzerinden “Enpara EFT işlemleri yapılamıyor” “Enpara EFT sorunu” gibi konularla ilgili yorumlar yapmaya başladı. Sosyal medyada banka kullanıcıları Enpara EFT sorunu yaşadıklarını dile getirdi. Enpara ise Enpara.com resmi sosyal medya hesabından "Kısa süreli teknik bir sorun yaşıyoruz, en hızlı şekilde gidereceğiz" açıklaması yaptı.

Enpara EFT ve havale saatleri

Aynı bankaya bağlı farklı hesaplar arasında yapılan para transferinin karşılığı olan havale işlemi, haftanın 7 günü ve günün her saati gerçekleştirilebiliyor. Eğer banka şubesi kullanılarak havale yapılmak isteniyorsa o zaman bankaların mesai saatleri göz önünde bulundurulmalı. Şubelerin çalışma saatleri içinde herhangi bir zaman diliminde şubeye gidilerek işlem anında gerçekleştirilebilir. Bankanın kapalı olduğu saatlerde ise şubeyi kullanarak havale yapmak mümkün olmaz. ‘Geç EFT’ bazı bankaların EFT saatlerinin sonuna doğru, genelde 16:00-17:30 saatleri yani Geç EFT saatleri arasında gerçekleştirilen EFT işlemlerinden aldığı komisyondur.