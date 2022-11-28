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Spor Enner Valencia çocuklara yardım edecek
Spor

Enner Valencia çocuklara yardım edecek

Katar'daki Dünya Kupası'nda gol krallığına oynayan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Enner Valencia, ülkesi Ekvador'daki çocuklara yardım edecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 09:38:00 -
Enner Valencia çocuklara yardım edecek

Fenerbahçe ve Ekvador'un golcüsü Enner Valencia, Dünya Kupası boyunca elde edeceği tüm parayı ülkesindeki Esmeralda kentinde yaşayan sokak çocuklarına bağışlayacak.

Ekvador'un San Lorenzo kentinde doğup büyüyen Valencia, sokak çocuklarının şiddetten uzak durması amacıyla düzenli olarak yardımlarda bulunuyor.

Ekvador hükümetinin terk ettiği Esmeralda bölgesi, "Ekvador'un unutulmuş yeri" olarak bilinirken, bölgede dünyanın en tehlikeli 10 yeri olarak gösteriliyor.

Enner Valencia, Ekvador formasıyla çıktığı 2 maçta 3 gol kaydetti. Ekvadorlu golcü, 2022 Dünya Kupası gol krallığı yarışında Fransa'dan Kylian Mbappe ile zirve yarışını sürdürüyor.

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