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Dünya Enkazın ortasında oynayan Ukraynalı çocuğun görüntüsü yürek burktu
Dünya

Enkazın ortasında oynayan Ukraynalı çocuğun görüntüsü yürek burktu

Rusya’nın saldırılar nedeniyle harabeye dönen Ukrayna’nın Mariupol kentinde, Ukraynalı küçük çocuk savaşın ağır izlerine rağmen parkta sallanırken görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 23:42:00 - 2022-05-02 23:44:41

Rusya’nın saldırılar nedeniyle harabeye dönen Ukrayna’nın Mariupol kentinde, Ukraynalı küçük çocuk savaşın ağır izlerine rağmen parkta sallanırken görüntülendi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol kenti saldırılar sonucu harabeye döndü. Kentte yaşayan Ukraynalı bir çocuk ise, Rus saldırıları sonucu harabeye dönen binanın önünde bulunan parkta sallanırken çekilen görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Parkta oynayan çocuğun görüntüsü duygulandırdı

Çocuğun, savaşın ağır izlerine rağmen parkta oynaması ise izleyenleri duygulandırırken, savaştan çocukların en çok etkilenenler olduğu akıllara geldi.

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