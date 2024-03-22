Enkazı temizlemek Özkaya’ya düştü! Zühtü'den ders al, AYM’nin imajını düzelt

ÇINAR DEMİR ANKARA

Görev süresi boyunca Anayasa Mahkemesi’ni (AYM) sürekli siyasi tartışmaların odağında tutan, alınan kararlarla siyasetle yargıyı, hatta AYM ile Yargıtay’ı karşı karşıya getiren krizlere neden olan AYM eski Başkanı Zühtü Arslan’ın yol açtığı enkazı kaldırma görevi, yeni AYM Başkanı Kadir Özkaya’ya düştü.

Özkaya’nın önce AYM’nin Zühtü Arslan döneminde zedelenen imajını düzeltmesi, ardından da yüksek mahkemeyi asli alanında etkin ve saygın bir konuma oturtması bekleniyor. Yeni Başkan Özkaya’yı, Zühtü Arslan’ın sümen altında tuttuğu HDP kapatma davasının karara bağlanması, Can Atalay’a üst üste verilen hak ihlali kararları nedeniyle Yargıtay ile yaşanan yetki karmaşasının giderilmesi gibi oldukça zor konular bekliyor.

"Özkaya'nın AYM'nin kötü imajını düzeltmesi zaman alacaktır"

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkan Yardımcısı Avukat Hadi Dündar, konuya ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Zühtü Arslan 12 yıl Anayasa Mahkemesi’nin başkanlığı yaptı. Bu 12 yıl içerisinde AYM önemli konularda skandal denilebilecek kararlar verdi. AYM, çözüm sürecinde şehirlerimizi hiçe sayarak hendekleri destekleyen akademisyenler ile ilgili verdiği kararlar, terörist Demirtaş için hak ihlali kararı, Can Atalay’a ilişkin hak ihlali kararları, HDP milletvekillerine ilişkin hak ihlali kararı, HDP kapatma davası, HDP lehine verilen hazine yardımı kararı, AYM üyesinin ışıklar yanıyor mesajı ve iptal ettiği kanun, kanun hükmündeki kararnameler ile devamlı gündemde oldu. Bu verilen kararlara bakıldığında neredeyse hepsinin terör ile ilgili olduğunu görebiliriz.

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Adeta terör seviciliği izlenimi yaratılmış durumda. Bu yeni süreçte AYM devleti ve milleti mi düşünecek, yoksa verdiği kararlarla ulusal basında tartışma konusu olmaya devam mı edecek? AYM, halktan yana mı kararlar verecek, yoksa terör ve teröristleri mi sevindirecek hep beraber göreceğiz. Bizler hukukçuyuz. Kesinlikle adaletten uzaklaşmamamız gerekir ve uzaklaşmayacağız da. Ancak kanun maddelerini yorumlarken ya da bir hüküm kurulurken toplum düşünülmeli, devlet düşünülmelidir. Yeni AYM Başkanı Kadir Özkaya’nın, yeni dönemde AYM’nin bu kötü imajını düzeltmesi zaman alacaktır. Ancak ilk olarak HDP kapatma davasını görüşerek yüksek mahkemenin imajını olumlu yönde düzeltmesi gerekmektedir”