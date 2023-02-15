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Yaşam Enkazdaki para ve ziynet eşyaları sahibine verdiler
Yaşam

Enkazdaki para ve ziynet eşyaları sahibine verdiler

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazında görev yapan Bursa Orhangazi Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekipleri, buldukları para ve ziynet eşyalarını sahibine teslim etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 02:29:00 -

Depremlerin ardından bölgeye giden OBAK ekipleri, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında görev yapıyor.

Müftülük Meydanı'nda bulunan Merve Apartmanı'nın enkazında çalışan ekipler, yıkıntıların arasında içinde 500 bin lira değerinde para ve ziynet eşyaları olan bir çanta buldu.

Çanta, içindeki para ve ziynet eşyalarıyla sahibi Merve Çakar'a teslim edildi.

Çakar OBAK ekiplerine teşekkür etti.

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