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Yaşam Enkazda kalmaktan son anda kurtuldular! O anları böyle anlattılar
Yaşam

Enkazda kalmaktan son anda kurtuldular! O anları böyle anlattılar

Hatay'da enkazda kalmaktan son anda kurtulan aile, yaşadıkları o anları anlattılar.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 17:22:00 -

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu Hatay'da kaldıkları binanın enkazında kalmaktan son anda kurtulduklarını belirten Sabri Çağlar, "Biz tam kapıdan çıkarken depreme yakalandık. Kaçarken ikinci sallanmada binamız çöktü" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu Hatay'da ikamet eden Çağlar ailesi, deprem sırasında kaldıkları binanın zemin katındaki daireden bahçeye kaçarken enkazın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Deprem anındaki yaşadıklarını anlatan Sabri Çağlar, ikinci sallanmada binanın tamamen çöktüğünü belirtti. Evinin giriş katında olmasından dolayı kısa sürede bahçeye çıktıklarını belirten Çağlar, depremde hiç bir akrabasının da kalmadığını söyledi.

Hatay'da hiçbir şeylerini kalmadığını anlatan eşi Emel Çağlar, "Deprem sonrası yukarıdan gelen uçakları görünce Allah'ıma dua ettim. Sağ olsun bir tanıdığım arkadaşım bize yardımcı oldu ve sokaktan aldı bizi. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Allah razı olsun bize evini açtılar. Çalışan bir kadındım, ölen kızımın evinde oturuyorduk" diye konuştu.

Çağlar ailesinde Kastamonu'daki evinde misafir eden Gülcan Karaca ise "Ben aileyi çocuklarının vesilesiyle tanıdım. 'Bir şeye ihtiyacınız olduğunda lütfen beni arayın' diye telefon numaramı verdim. Elimden geldiği kadar herkese ulaşmak isterim. Bu ailemize de bir ilaç olduysak ne mutlu bana" dedi.

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