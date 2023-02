Enkazda gizli tehlike! Uzmanlardan 2010 yılı öncesine ait yapı enkazları için ölümcül uyarı

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası 10 binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Milyonlarca kişinin doğrudan etkilendiği afetlerde 61 bin 722 binada yer alan 263 bin 800 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

ENKAZLARIN MOLOZLARI ERCİYES DAĞI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Hatay'da 15 bin 248, Kahramanmaraş'ta 12 bin 980 ve Gaziantep'te 12 bin 964 binanın acil yıkılması gerektiği bildirildi.

Büyük bir alanda etkili olan depremler sonrasında yıkılan binaların molozların Erciyes Dağı kadar büyük olduğu ifade edilmişti.

MOLOZLARIN 100 MİLYON TONU BULMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Yaklaşık 100 milyon tonu bulması öngörülen moloz yığının insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği maddeler barındırması endişeye neden olurken çıkarılan ürünlerin ayrıştırılıp ekonomiye kazandırılması gündeme geldi.

MOLOZLARIN ARASINDA TEHLİKELİ OLABİLECEK MADDELER BULUNUYOR

Posta'nın aktardığı habere göre, Çevre Mühendisi Sedat Durel, yıkılan binalarda sadece inşaat molozu ve demir olmadığına dikkat çekerek, şunları aktardı:

Binaların içeriğinde sadece moloz yok ve içerikte maddelerin bir kısmında tehlikeli olabilecek maddeler de bulunuyor. Eski binalar için bir öngörü olacaksa asbest, içerideki florasanlar, ilaç atıkları, vefat eden evcil hayvanlar olabilir. Bu yüzden hassasiyet ile yaklaşılması gerekilen bir durum. Normal şartlarda inşaat atıklarının afet öncesinde belirlenen depolama alanlarına maddelerin götürülmesi gerekiyor. Moloz ve yıkıntıların doğrudan doğruya su havzaları ve tarım arazilerinden uzak yerlere götürülmesi gerekiyor. Taşınması sırasında ise asbest gibi tozlar gibi zararlı maddelerden korunmak için çeşitli ıslatma teknikleri kullanılabilir. Tozların havaya karışmasının engellenmesi gerekiyor. Bu süreçte bölgedeki insanların toz maskeleri takmaları gerekiyor. Geçici depolama alanına alındıktan sonra soruşturma işleminden geçmesi gerekiyor.

MOLOZLAR ÇEŞİTLİ ALANALARDA DÖNÜŞÜME SOKULABİLİYOR

Molozların geri dönüştürülerek kullanılacağı yerleri açıklayan Durel, “Molozlar çeşitli yapı alanlarında dönüşüme sokulabiliyor. Yani tekrar ekonomiye kazandırılabiliyor. Yollarda vs. yeniden değerlendirilebiliyor. Her şeyin öncesinde burada dikkat edilmesi gereken husus insanların mümkün olan en yüksek koşullarda sağlıklarının gözetilmesi. Buradaki atıkların doğrudan doğruya ekonomiye kazandırılmasından önce sağlıklı bir şekilde alınıp sağlıklı bir alana yerleştirilmesi gerekiyor. Bunların ardından yollarda, köprülerde yeniden değerlendirilmesi mümkün. Bun enkazın her şeyden önce halk sağlığına etki edecek yönlerinin bertaraf edilmesi gerekiyor. Şu anda odaklanılması gereken nokta o” dedi.