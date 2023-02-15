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Gündem Enkazda bulunan 411 bin lira sahibine teslim edildi
Gündem

Enkazda bulunan 411 bin lira sahibine teslim edildi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekibi, Hatay'daki enkazda bulduğu 411 bin 120 lirayı sahibine teslim etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 19:55:00 -
Enkazda bulunan 411 bin lira sahibine teslim edildi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekibi, Hatay'daki enkazda bulduğu 411 bin 120 lirayı sahibine teslim etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erzurum Arama ve Kurtarma Timi (ERAKUT), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok etkilenen illerden Hatay'da çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin Ekinciler Mahallesi Atilla Eren Sitesi'nde arama ve kurtarma çalışması yapan ekipler, beton yığınlarının arasında S. A.'ya ait olduğu belirlenen parayı buldu.

Durumu emniyete haber veren ekipler, birlikte harekete geçerek 411 bin 120 lirayı A.'nın kızına teslim etti.

A.'nın kızı, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerine şükran borçluyuz. Adı gibi insanları mert, vakur ve cesur yürekli 'dadaşlara' ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah hepsinden razı olsun. Acılarımızın yanında bir nebze de olsa yüzlerimizde tebessüm oluştu." dedi.

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