Enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi! Binlerce tonluk moloz taşınıyor
Deprem bölgesinde Adıyaman'da süren enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi. Binlerce tonluk enkazı şehirden taşıyan kamyonlar ise uzun kuyruklar oluşturdu.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık 10 ili etkileyen deprem bölgesinde, yaralar sarılmaya devam ediyor.
Adıyaman'da enkazları kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi.
Enkazın yüklendiği kamyonların uzun kuyruklar oluşturduğu gözlenirken, görüntülerde alanı düzelten iş makineleri de yer aldı.