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Gündem Enkaz altından tavşan çıkarıldı
Gündem

Enkaz altından tavşan çıkarıldı

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaza dönüşen Rıza Bey Apartmanı’nın altında olduğu öğrenilen Beril Gidiş ve annesi Aynur Gidiş’in evlerinde beslediği ‘Ponpon’ isimli tavşan bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 23:35:00 -
Enkaz altından tavşan çıkarıldı

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin şiddeti ise özellikle Bayraklı ve Manavkuyu ilçelerinde yıkılan binalardan gözler önüne serildi.

Edinilen bilgilere göre Bayraklı ilçesindeki depremin şiddetini sergileyen Rıza Bey Apartmanı'nın altında, Kulalı Aynu-Beril Gidiş isminde anne-kızın olduğu öğrenilmişti. Depremden hemen sonra başlatılan arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ederken, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla Beril'in tavşanı bulundu. Canlı olarak enkaz altından çıkarılan Beril'in ‘ponpon' isimli tavşanı, Beril'in teyzesi Demet Gidiş'e teslim edildi. Ailenin yakınları, 24 saatin ardından enkaz altından canlı olarak çıkarılan tavşanı elleriyle besleyip su içirdi.

Diğer yandan tüm ekipler ile süren arama kurtarma çalışmalarında, Kulalı anne-kız Aynur-Beril Gidiş'i de aranmaya devam ediliyor.

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