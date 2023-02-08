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Gündem Enkaz altındaki çocuk yaşadığı acıyı Kelime-i Tevhid ile hafifletti!
Gündem

Enkaz altındaki çocuk yaşadığı acıyı Kelime-i Tevhid ile hafifletti!

Kahramanmaraş'ta, 7.7'lik depremde enkaz altında kalan çocuğun acı ile Kelime-i Tevhid getirdiği anlar yüreklere dokundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 22:48:00 - 2023-02-08 22:50:47

 Yeniakit.com.tr 

Kahramanmaraş'ta enkazın altında kalan bir çocuğun yardım çalışmaları esnasında Kelime-i Tevhid getirdiği anlar yüreklere dokundu.

Görüntülerde, adının Hasan olduğu öğrenilen çocuk, enkaz altında acı çekerken bir yandan da sesi titreyerek Kelime-i Tevhid getirdiği anlar yer aldı.

Arama kurtarma ekibi, çocuğu "Aferim Hasan, sen çok güçlü bir çocuksun." diyerek teselli etmeye çalıştı.

Görüntüyü izleyenler duygusal anlar yaşadı.

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