Enkaz altındaki çocuk yaşadığı acıyı Kelime-i Tevhid ile hafifletti!
Kahramanmaraş'ta, 7.7'lik depremde enkaz altında kalan çocuğun acı ile Kelime-i Tevhid getirdiği anlar yüreklere dokundu.
Yeniakit.com.tr
Kahramanmaraş'ta enkazın altında kalan bir çocuğun yardım çalışmaları esnasında Kelime-i Tevhid getirdiği anlar yüreklere dokundu.
Görüntülerde, adının Hasan olduğu öğrenilen çocuk, enkaz altında acı çekerken bir yandan da sesi titreyerek Kelime-i Tevhid getirdiği anlar yer aldı.
Arama kurtarma ekibi, çocuğu "Aferim Hasan, sen çok güçlü bir çocuksun." diyerek teselli etmeye çalıştı.
Görüntüyü izleyenler duygusal anlar yaşadı.