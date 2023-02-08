Enkaz altındaki anne-kız böyle kurtarıldı!
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan anne-kız tam 67 saat sonra AFAD'ın çalışmaları ile kurtarıldı.
Yeniakit.com.tr
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan anne-kız tam 67 saat sonra AFAD'ın çalışmaları ile kurtarıldı.
Türkiye'nin gözü kulağı deprem bölgesinden gelecek iyi haberlerde.
Kahramanmaraş'ta da arama-kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ediyor.
67. saatinde yüzleri gülümseten haber!
Depremde yıkılan evlerinin enkazında kalan anne-kız, tam 67 saat sonra arama-kurtarma ekiplerin tarafından sağ çıkartıldı.
Anne-kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.