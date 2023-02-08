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Gündem Enkaz altındaki anne-kız böyle kurtarıldı!
Gündem

Enkaz altındaki anne-kız böyle kurtarıldı!

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan anne-kız tam 67 saat sonra AFAD'ın çalışmaları ile kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 23:31:00 - 2023-02-09 00:17:05

 Yeniakit.com.tr 

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan anne-kız tam 67 saat sonra AFAD'ın çalışmaları ile kurtarıldı.

Türkiye'nin gözü kulağı deprem bölgesinden gelecek iyi haberlerde.

Kahramanmaraş'ta da arama-kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

67. saatinde yüzleri gülümseten haber!

Depremde yıkılan evlerinin enkazında kalan anne-kız, tam 67 saat sonra arama-kurtarma ekiplerin tarafından sağ çıkartıldı.

Anne-kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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