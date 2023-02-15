Enkaz altında kalan gencin 'son' diye çektiği video tüyleri diken diken etti!

Adıyamanlı Taha Erdem, 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Zümrüt Apartmanı'nın enkazında kaldı.

Deprem esnasında uyanan ve kaçmaya çalışırken kapıya çarparak bayıldığı belirtilen 17 yaşındaki Taha Erdem, uyandığında üzerinde enkaz yığını olduğunu fark etti.

Taha Erdem, kurtulamayacağını düşündüğü için ‘son videom’ diye bir görüntü kaydetti.

Erdem'in kaydettiği videoyu izleyenlerin tüyleri diken diken oldu. Adıyamanlı genç, artçı sarsıntıları da hissettiği enkaz altında şunları söyledi:

Öleceğim, şu an tavan üzerimde. Çok pişman olduğum şeyler var; Allah’ım bütün günahlarımı affet.

Taha Erdem, enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Öte yandan Erdem'in ailesi de enkazdan sağ çıkartıldı. İHA'ya konuşan Erdem, "Deprem olduğunda kapıya doğru giderken kafamı çarptım, yeri düşmüşüm. Gözümü açtığımda kendimi tabutta hissettim. Sırtımda tavan vardı. Bacaklarım bayağı molozların altında kalmıştı. İlk uyandığımda rüya sandım. Sonra kendimi kurtarmaya çalışırken bir baktım molozların içindeyim. Telefonum elimdeydi. Kendimi kısa bir videoya aldım. Video çekerken sürekli depremler oluyordu. Artçı sarsıntılar çok şiddetliydi. Alt katlardan sesler geliyordu. Komşularımızın çığlıklarını duydum." ifadelerini kullandı.