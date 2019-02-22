ENKA Vakfı, başarılı sporcularını ödüllendirdi





İSTANBUL (AA) - ENKA Vakfı, ENKA Spor Kulübünün faaliyet gösterdiği branşlarda 2018 yılında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarı kazanan sporcularını ödüllendirdi.

İstinye'deki ENKA Sadi Gülçelik Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen ödül törenine Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Vedat Akgün, ENKA Spor Kulübü Başkanı Alparslan Tansuğ ile diğer davetliler ve sporcular katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Alparslan Tansuğ, ENKA Spor Kulübünün kurulduğu günden bu yana Türk sporuna üst düzey hizmet verdiğini belirtti.

ENKA Spor Kulübünün yıllar içinde oluşturduğu kurum kültürünü, tüm paydaşlarına sunmaya devam edeceğini aktaran Tansuğ, "Misyon, vizyon ve stratejileri doğrultusunda hedeflerine emin adımlarla yürüyen ENKA Spor Kulübü, altyapısından yetiştirmeye devam ettiği yüzlerce sporcusunu donanımlı bireyler olarak topluma kazandırmak ve Türk sporuna üst düzeyde hizmet etmek gayesiyle tüm özveriyi göstermektedir. Tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve velilerimizi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Atletizm, tenis, sutopu, yüzme ve güreş branşlarında başarı elde eden 187 sporcu ile 82 antrenöre gerçekleştirilen törenle ödülleri takdim edildi.



