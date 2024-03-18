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Spor Enis Bardhi'den maç sonu olay sözler: O kutlamayı yaparsanız...
Spor

Enis Bardhi'den maç sonu olay sözler: O kutlamayı yaparsanız...

Yeniakit Publisher
2024-03-18 00:44:00 -
Enis Bardhi'den maç sonu olay sözler: O kutlamayı yaparsanız...

Trabzonspor'un futbolcusu Enis Bardhi, Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylar hakkında yaptığı açıklamada çıkan olaylardan Fenerbahçeli futbolcuları sorumlu tuttu.

Trabzonsporlu futbolcu Enis Bardhi, 1 gol kaydettiği Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

"O kutlamayı yaparsanız..."

Fenerbahçe'nin provake hareketlerde bulunduğunu söyleyen Bardhi, "Ben futbol hakkında konuşmak istiyorum. Biz futbolcuyuz. Bu provokasyonları kimsenin yapmaması gerekiyor. Benim hayatımda hiç yaşamadığım bir manzara. Bunlar çok kötü bir tecrübe. O kutlamayı yaparsanız insanları provoke edersiniz' ifadelerini kullandı.

"3. golde faul vardı"

Fenerbahçe'nin galibiyet golüyle ilgili de konuşan Bardhi, 'Rakibimizin 3. golünde çok net bir faul vardı. Bugün iyi mücadele ettik. Ben bu takımın bir parçası olmaktan gururluyum" dedi.
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