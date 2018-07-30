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Enginar nasıl temizlenir?

Karbonhidrat, protein, vitamin ve mineral deposu olması ve pek çok faydası yanında eşsiz lezzetiyle tanıdığımız enginarı yapmak istediğiniz yemek türüne göre farklı şekillerde temizleyip değerlendirmeniz mümkün.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:28
Enginar nasıl temizlenir?

İşlemin daha kolay olabilmesi, yapraklarının lezzetine daha fazla varabilmek için enginarları bir gece öncesinde derin bir kapta bir limonu sıktığınız suda bekletin.
Enginarların sap kısımlarını sapla gövdenin birleştiği yerden kesin. Kestiğiniz saplarını atmayıp, dışındaki sert kısımlarını soyarak havuçla birlikte enginarlar dolmalarının arasında pişirebilirsiniz.

Alt kısımlarını tencereye düzgün bir biçimde oturabilmesi için bıçakla keserek düzeltin.

Yaprakların uç kısımlarında iğne gibi elinizebatabilecek dikanleri vardır. Önce keskin bir bıçakla dikkatlice o uç kısımlarını kesin. İsterseniz hepsini aynı hizada küt bir biçimde de kesebilirsiniz ama sadece dikenlerini aldığınızda yaprakları bu şekilde doldurduğunuzda daha doğal ve güzel bir görüntü oluyor.

Yapraklarını elinizle yavaşça gevşetin ve ortadaki morumsu yaprakları elinizle çekerek koparın. İçteki tüylü kısımları göreceksiniz, bir tatlı kaşığı yardımı ile onları Enginarın beyaz kısmından sıyırarak temizleyin.

Kesilmiş yarım limonu ortadaki boşluğa ve yaprak aralarına sıkarak, kararmaması için limonlu suda bekletin.

Şimdi geriye hazırlamış olduğunuz dolma harcını yaprakların dip kısımlarına koyarak pişirmek kalıyor.

ENGİNAR YEMEKLERİNİN İÇİNİ YAPABİLMEK İÇİN:

Enginarın sapını yukarıda söylediğimiz biçimde kesin.

En alt ve dış yapraklarından başlayıp kalın dış yapraklarını tek tek koparın.

Enginarın yapraklı bölümünü etli beyaz bölümünün kalınlığına bağlı olarak bıçakla düzgünce kesin.

Kalan dış yaprakları ve sert kısımlarını keserek temizleyin.

Enginarın iç kısmında kalan morumsu yapraklı bölümünü de keserek temizleyin.

Göbeğindeki uzun tüylü kısımlarını enginarın beyaz kısmını kesmeden bıçakla temizleyin.

İnce tüylerini bir kaşık yardımıyla sıyırarak ya da bıçakla kazıyarak temizleyebilirsiniz.

Enginar göbeğinin iç tarafını pişirinceye kadar beklerken kararmaması için limon suyu sıkın. Bir limon suyu sıkılmış suda bekletin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:28
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