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Medya Engin Ardıç'tan şaşırtan çıkış! "Vermezler oğlum" deyip açıkladı
Medya

Engin Ardıç'tan şaşırtan çıkış! "Vermezler oğlum" deyip açıkladı

Engin Ardıç, Bergama Sunağı'nı bir kez daha Almanya'dan istememiz üzerine "realist" bir yazı kaleme aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 13:38:00 -
Engin Ardıç'tan şaşırtan çıkış! "Vermezler oğlum" deyip açıkladı

Engin Ardıç, Bergama Sunağı'nı bir kez daha Almanya'dan istememiz üzerine "realist" bir yazı kaleme aldı. Sabah gazetesindeki köşesinde "Vermezler, boşuna uğraşmayınız" ifadelerini kullanan Ardıç, "Batı emperyalizmi, bir kere eline geçirdiğini geri vermemek için sonuna kadar direnir" deyip şunları kaydetti:

"Bergama Sunağı'nı kimbilir kaçıncı kere Almanya'dan yeniden istemişiz.

Onlar da kimbilir kaçıncı kere reddediyorlar.

Vermezler, boşuna uğraşmayınız.

Neyse ki Berlin'de gidip gördüm, kabartmaların çoğunun yerinde yeller esiyor. Ama gene de çok görkemli ve etkileyicidir.

Batı emperyalizmi, bir kere eline geçirdiğini geri vermemek için sonuna kadar direnir.

İngilizler de Parthenon tapınağının fresklerini Yunanistan'a vermiyorlar.

Vermezler. (...)"

 

 

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