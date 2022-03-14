Engin Ardıç'tan "CHP'nin monşeri"ne: Yaptırım da var mı lan?

Millet İttifakı bileşenlerinin, yapmak istedikleri "yeni Anayasa'da" nasıl bir yapı olacağını kendilerinin de bilmediğini ifade eden Engin Ardıç, "Amerika'ya bakacaklar, ne diyorlarsa öyle yapacaklar" dedi. CHP'nin "monşer"i Ünal Çeviköz'e göndermede bulunmayı da ihmal etmeyen Ardıç, "Joe Biden bize nasıl bir Anayasa uygun görüyor? Yaptırım da var mı lan?" diye sordu. İşte Sabah gazetesindeki o yazı:

"Sayın Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gitti.

Beraberlerindeki zevat-ı mutade ile birlikte Diyar-ı Bekir'i teşrif ettiler...

Kenan Evren de askeri kampa gider, deniz ve kum üzerinde "incelemelerde bulunurdu"...

Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a HDP'ye şirin görünmek için gitti.

"Annelerle" de görüşür gibi yaptı.

Laf yememek için geri durdu.

Bu tür numaralarla Diyarbakır'dan oy moy alamayacağını bilecek kadar zekidir.

Derdi oralardan oy almak değildir.

"Bu CHP sizin bildiğiniz CHP değildir" diyor.

"Adını koymadık ama HDP gizli ortağımızdır" demeye getiriyor.

Bu ortaklığı oranın halkına "tescil ettirmek" istiyor, o kadar.

Başka ne yapıyor? Gene laf geveliyor.

"Kürt sorununun çözümü için beş temel ilkemiz var" demiş.

Nelerdir o ilkeler? Söylememiş.

Kimse bilmiyor. Kendisi de bilmiyor.

"Erdoğan'dan kurtulmaya" herhalde bir "ilke" denemez...

Sorun TBMM'de çözülecekmiş...

Bir komisyon kuracakmış, sorunu o çözecekmiş.

Bu palavrayı HDP bile yutmaz.

O komisyonun içinde herhalde AK Parti de olacaktır MHP de.

Böyle bir komisyon ne gibi "mucizevi" kararlara varacaktır?

Hiçbir şekilde anlaşamayan iki kanat nasıl olacak da hangi çözümde anlaşacak?

Devlet Bahçeli "federasyona razıyım" derse bütün yazılarımı yutarım.

***

Mesele şu: Bunların yapmak istedikleri "yeni Anayasa'da" nasıl bir yapı öngörülüyor?

Söylemiyorlar. En başta Meral Akşener bunu söyleyemez. Söylerse ossaat biter.

Kürtler'e özerklik mi verecekler, bağımsızlık mı?

"Türkiye Federal Cumhuriyeti"ni mi çıkaracaklar şapkalarından?

Söyleyemezler. Şimdilik dillendiremezler.

Bunu kendilerinden olmayan kitlelere nasıl kabul ettirecekler? Kan çıkar.

Eee? Başka türlü nedir o çözüm?

Yoksa HDP iddialarından vaz mı geçecek? PKK kendini fesh mi edecek?

Bu da bir nevi çözümdür icabında.

Kılıçdaroğlu herhalde bunu kastetmiyor.

Peki neyi kastediyor? Kendisi de bilmiyor.

Amerika'ya bakacak, ne diyorlarsa öyle yapacak.

O zaman soruyu düzeltip tekrar sorayım:

Joe Biden bize nasıl bir Anayasa uygun görüyor?

Ünal Çeviköz bilir.

Yaptırım da var mı lan?"