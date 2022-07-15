Engin Ardıç çileden çıktı! O dangalaklara kapak olsun

Engin Ardıç, "15 Temmuz gecesi 'Ordu Kemalist darbe yapıyor' diye sevinen dangalaklara kapak olsun" ifadelerini kullandı. Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"O mangal yürekli babayiğit Ömer Halisdemir'in yerinde ben olsaydım...

Olamazdım.

İnsanlar o gece ölüme bilerek ve hatta isteyerek gittiler.

27 Mayıs'ta birkaç yüz kişi sokağa dökülebilseydi...

12 Eylül'de attıkları zaman mangalda kül bırakmayan tatlı su solcuları direnebilselerdi... Kaçacak delik aramasalardı...

Eh, o zamanlar cep telefonu yoktu.

Ama uğruna ölünecek lider de yoktu!

15 Temmuz gecesi "Ordu Kemalist darbe yapıyor" diye sevinen dangalaklara kapak olsun."