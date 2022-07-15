Engin Ardıç çileden çıktı! O dangalaklara kapak olsun
Engin Ardıç, "15 Temmuz gecesi 'Ordu Kemalist darbe yapıyor' diye sevinen dangalaklara kapak olsun" ifadelerini kullandı.
Engin Ardıç, "15 Temmuz gecesi 'Ordu Kemalist darbe yapıyor' diye sevinen dangalaklara kapak olsun" ifadelerini kullandı. Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:
"O mangal yürekli babayiğit Ömer Halisdemir'in yerinde ben olsaydım...
Olamazdım.
İnsanlar o gece ölüme bilerek ve hatta isteyerek gittiler.
27 Mayıs'ta birkaç yüz kişi sokağa dökülebilseydi...
12 Eylül'de attıkları zaman mangalda kül bırakmayan tatlı su solcuları direnebilselerdi... Kaçacak delik aramasalardı...
Eh, o zamanlar cep telefonu yoktu.
Ama uğruna ölünecek lider de yoktu!
15 Temmuz gecesi "Ordu Kemalist darbe yapıyor" diye sevinen dangalaklara kapak olsun."