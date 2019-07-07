Engin Altan Düzyatan, yeni dizi için anlaştı!

Türkiye'nin en çok konuşlan dizisi Diriliş Ertuğrul yeni sezonunda 'Osman' olarak devam edecek. Bu sezonun sonunda final kararı alan dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın yeni projeleri merak konusu olmuştu.

Kısa bir süre ailesi ile tatil yapan oyuncu Diriliş Ertuğrul'da hem ülkemizde hem dünya çapında ciddi hayran kitlesine ulaştı. Marka olan oyuncu dijital içerik platformu Amazon Prime ile bir dizi için 13 bölümlük anlaşma imzaladı.

2020 yılında Türkiye piyasasına giriş yapacak olan platformun büyük oyuncularla şimdiden imzalar attığı iddia ediliyor.