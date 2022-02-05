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Gündem Engin Akpınar son yolculuğuna uğurlandı
Gündem

Engin Akpınar son yolculuğuna uğurlandı

Beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bir süre tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar'ın cenazesi toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 15:35:00 -
Engin Akpınar son yolculuğuna uğurlandı

Beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 49 yaşında vefat eden Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar'ın cenazesi toprağa verildi.

Akpınar'ın naaşı, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından, Gemlik ilçesindeki Asım Kocabıyık Camisi'ne getirildi.

Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Akpınar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canpolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki, askeri yetkililer, çok sayıda emniyet personeli, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Tabutu bir süre polisler tarafından omuzlarda taşınan Akpınar'ın cenazesi, Gemlik Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden sorumlu 2. sınıf emniyet müdürü Engin Akpınar, 23 Ocak'ta kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti.

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