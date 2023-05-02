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Teknoloji Engellilere özel harita finalde
Teknoloji

Engellilere özel harita finalde

Yeniakit Publisher
2023-05-02 19:28:00 -
Engellilere özel harita finalde

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra Hatay İskenderun'dan ayrılarak Çorum ve Mersin'e yerleşmek zorunda kalan İstiklal Makzume Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri Sena Güler ve Duru Solmaz da geliştirdikleri projeyle TEKNOFEST'e katıldı.

"Engelsiz Harita" isimli navigasyon uygulamasıyla "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" dalında finale kalan iki öğrenci projelerini anlattı.

Lise öğrencisi Sena Güler, "Bu kategoride Hatay'dan katılan tek takım biziz. Projemizin adı kısaca 'Engelsiz Harita', engelli bireyler için bir navigasyon uygulaması" dedi.

Güler, uygulama sayesinde görme engellilerin sarı çizgilerin olmadığı yolları içermeyen rotalar oluşturabileceğini, yürüme engellilerin kendilerine zorluk çıkarabilecek engellerden kaçınabileceğini aktardı.

Güler, geliştirdikleri navigasyon uygulamasını ilerleyen süreçte uygulama indirme mağazalarına eklemeyi düşündüklerini söyledi.
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