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Engelli vatandaşı dolandıran 5 zanlı yakalandı

Kayseri'de arsa satın alacakları vaadiyle bankadan 65 bin lira kredi çektirdikleri kişiyi piyasa değeri 9 milyon lira olan arsasını kendilerine devretmesi için tehdit ettikleri öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı

05 Eylül 2019 Perşembe 15:06
Engelli vatandaşı dolandıran 5 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de engelli bir kişiye arsa alacaklarını söyleyip 65 bin lira kredi çektiren ve yaklaşık 9 milyon lira değerindeki arsasını da kendilerine devretmeye zorladıkları ileri sürülen 5 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, "engelli ve kısıtlı raporu bulunduğu" öne sürülen M.Y, kendisine para kazandırmak amacıyla arsa alacaklarını iddia eden Ö.Ö, M.Ö, B.A, B.Ö. M.K. ve M.S'ye 3 bankadan kredi çekerek 65 bin lira verdi. Zanlılar, M.Y'ye, yanlış düzenlenen geçersiz teminat senedi vererek parayla birlikte kaçtı.

Dolandırıldığını anlayan M.Y'nin durumu polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken zanlılar, ikametine geldikleri M.Y'yi tehdit ederek yaklaşık 9 milyon lira değerindeki arsasını da kendilerine devretmesini istedi.

Polisin takip ettiği şüphelilerden 5'i, kent merkezindeki çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Firari M.Ö'nün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Zanlılardan, Ö.Ö'nün olayı planlayıp organize ettiği, M.S'nin de arsa alacak müşteri gibi davrandığı ve çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:06
  1. dolandırıcılık
  2. gözaltı
  3. operasyon
  4. yankesicilik

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