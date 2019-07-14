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Engelli rekortmen dalgıçtan su altında anlamlı 15 Temmuz mesajı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; engelli dalış rekortmeni Cem Esmeray,15 Temmuz Şehitleri için suya daldı.

14 Temmuz 2019 Pazar 17:46
Engelli rekortmen dalgıçtan su altında anlamlı 15 Temmuz mesajı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; engelli dalış rekortmeni Cem Esmeray,15 Temmuz Şehitleri için suya daldı. Üzerinde, Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nın üçüncü kıtasındaki, “Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım” dizelerinin yanı sıra, “Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz” yazılı pankartı 10 metre derinlikte açtı.


15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Bayrağı ile Boğaziçi Köprüsü üzerindeki tankların önüne geçen ve darbeci askerler tarafından darp edilen Safiye Bayat isimli kadının o anda çekilen fotoğrafının da bulunduğu pankartı suyun derinliklerinde açan engelli dalış rekortmeni Cem Esmeray’ın yakasını aksilikler bırakmadı. Su altı kamerası arızalanan Esmeray, yaptığı anlamlı dalışın videolarını çekemediği gibi yaptığı anlamlı dalış sırasında işitme engellilere de işaret diliyle verdiği 15 Temmuz mesajının görüntülerini kaydedemedi.



Kendisine yardımcı olmaya söz verenlere ateş püskürdü


Gerçekleştirdiği anlamlı dalışın ardından yakasına yapışan aksilikler nedeniyle üzüntüsünü dile getiren Cem Esmeray, "Bu dalış için günlerdir ekibimle birlikte hazırlık yapıyorduk. Ancak bize ekip ve ekipman desteğinde bulunma sözü veren bir çok kamu kurumu ile özel sektör kuruluşları bu vaatlerini yerine getirmediler. Bizde kendi imkanlarımızla bu dalışı gerçekleştirdik. Ancak elimizdeki eski teknoloji su altı kamerası suyun altında arıza yaptı. Elimizde bir de el kamerası vardı ancak bu kamerayla da su altında çekim yapabilme şansımız yoktu. Sonuçta tam da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde geçekleştirdiğimiz bu dalış ne yazık ki istediğimiz gibi sonuçlanmadı" dedi.



Esmeray Türkiye şampiyonasında dünya rekoru kırmaya ant içti


Tüm olumsuzluklara rağmen Balıkesir merkezden gelip, Ayvalık’ta olumsuz hava koşullarına rağmen yaklaşık 5 saat süresincedalışını gerçekleştiren engelli dalış rekortmeni Esmeray’ın bu çabası vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.


Cem Esmeray, her şeye rağmen pes etmeyeceğini ve önümüzdeki Eylül ayı içerisinde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na katılacağını ve bu şampiyonada yeni bir dünya rekoru daha kırmayı arzuladığını kaydederek, "Eğer bunu başarırsam, bana bugün söz veren Balıkesir’deki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcisi firmaların yetkililerine de en güzel cevabı vermiş olacağım" diye konuştu.


Cem Esmeray, yaptığı açıklamayı 15 Temmuz’da şehit olanlara rahmet, ailelerine de başsağlığı dileyerek sonlandırdı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 17:46
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