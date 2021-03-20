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Yaşam Engelli öğretmenler nasıl sağlık raporu alır?
Yaşam

Engelli öğretmenler nasıl sağlık raporu alır?

Ataması yapılan engelli öğretmenler "engelli raporu nereden alınır? Engelli öğretmen raporu nasıl alınır? sorularının yanıtını araştırıyorlar. Peki, Engelli öğretmenler nasıl sağlık raporu alır? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-03-20 17:26:00 -
Engelli öğretmenler nasıl sağlık raporu alır?

Engelli öğretmenlerin atamaları 16 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Atanan engelli öğretmenler sağlık raporlarının nasıl alınacağını sorguluyor.

Engelli öğretmenler nasıl sağlık raporu alır?

Personel Genel Müdürlüğü'nce engelli öğretmenlerin rapor alımları şu şekilde belirtilmiştir:

Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu (Şubat 2021) kapsamında Bakanlığımızca 16/02/2021 tarihinde ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin göreve başlama esnasında atamaya esas engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair alınacak sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri gerektiği söz konusu duyuruda belirtilmişti.

Ancak Covid-19 salgını nedeniyle bu atama dönemine münhasır olmak üzere, ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin, sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü herhangi bir hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu da kabul edilebilecektir.

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