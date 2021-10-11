Engelli öğretmen atamasının ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalara bulundu.

Engelli öğretmen ataması 2021 | Engelli öğretmen ataması ne zaman?

Merakla beklenen kabine toplantısı 11 Ekim Pazartesi günü yapıldı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Üretim ve istihdam sektörlerinin yanı sıra tüm kademeleriyle eğitimde de normalleşme adımlarını attıklarını, üstesinden gelemeyecekleri hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Ar-Ge merkezinde öğretmenlerimize ve personele yönelik olarak geliştirilen Kovid-19 hızlı antijen test kiti üretim aşamasına geldi. 3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını da bu vesileyle duyurmak istiyorum" diye konuştu.