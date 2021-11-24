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Eğitim Engelli öğretmen atama tercihleri ne zaman sona erecek? 750 engelli öğretmen atama kura sonuç sorgulama ekranı
Eğitim

Engelli öğretmen atama tercihleri ne zaman sona erecek? 750 engelli öğretmen atama kura sonuç sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 750 engelli öğretmen ataması yapılacak. 750 engelli öğretmen ataması için ön başvuruların 8-12 Kasım tarihleri arasında yapıldı. engelli öğretmen atama tercih başvuruları ise 22 Kasım’da başladı. Peki engelli öğretmen atama tercihleri ne zaman sona erecek?

Yeniakit Publisher
2021-11-24 15:32:00 - 2021-11-24 15:32:57
Engelli öğretmen atama tercihleri ne zaman sona erecek? 750 engelli öğretmen atama kura sonuç sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, 2018 ve 2020'de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılacak. Engelli öğretmen atama başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı yapılacak.

750 engelli öğretmen ataması için ön başvurular 8-12 Kasım'da alındı. Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formu'nu doldurarak tercih başvurularını yapacak.

Engelli öğretmen atama tercihleri ne zaman sona erecek? 

Engelli öğretmen atama tercih başvuruları, 22-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım'da "personel.meb.gov.tr" adresinde yayınlandı.

750 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacağı ise yine öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. 750 engelli öğretmen atamaları, 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

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