Engelli öğretmen ataması tercihleri 22 Kasım'da başladı. Engelli öğretmen ataması için MEB atama başvurusunda bulunan adaylar şimdi de engelli ataması için tercih başvurusunu gerçekleştirmekte. Peki Engelli öğretmen atama tercihleri ne zaman sona erecek? 750 engelli öğretmen atama tercihleri son gün ne zaman?

Engelli atama tercihleri ne zaman sona erecek?

750 engelli öğretmen ataması için tercihler 22 Kasım ve 26 Kasım tarihleri aralığında alınacak. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayılarının tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinden duyurulacağı bildirildi. 22 Kasım'da başlayan atama tercih başvuruları sonrasında atamalar 3 Aralık'ta yapılacak. 2018-2020 yıllarındaki EKPSS'ye katılanlar arasından yapılacak atamaların sonuçları bakanlık tarafından son aşamada yayınlanacak. Tercih başvurusunda dikkate alınacak olan kontenjanlar da "https://personel.meb.gov.tr/" üzerinden yayınlanacak. Başvurular http://basvurular.meb.gov.tr/ internet sitesinden Nüfus Cüzdanı Seri No veya Cilt No ile T.C. Kimlik Numarası ile tamamlanacak. Başvuruda bulunanlar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 (on) tercihte bulunabilecektir.

Engelli öğretmen ataması nasıl yapılacak?

Atamalar, adayların tercihi ve EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacaktır. EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanlara il millî eğitim müdürlüklerince 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacaktır. Ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında: Aday tarafından ön başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esasbelgelerin aslı, Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet).

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir), Ön başvuru esnasında pedagojik formasyon belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden pedagojik formasyon belgesi, atamaya esas engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair alınacak sağlık kurulu raporu, Hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışanlar için muvafakat belgesi, Güncel tarihli adlî sicil kaydını gösterir belge, istenecektir.