Engelli memur alımı son dakika EKPSS atamaları ne zaman? 2021 engelli memur başvuru tarihleri

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, Bakanlıklarının koordinasyonunda ÖSYM tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacağını belirterek, şunları kaydetti: "Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet adresinde (www.osym.gov.tr) yayımlanacak olan tercih kılavuzuna göre gerçekleştirebilecek.

EKPSS alımı tercih başvurusu ne zaman?

Adayların, tercih kılavuzunda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için öğrenim düzeylerine göre 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor. Adaylar tercih işlemlerini; 13-19 Ocak arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Ocak saat 23.59'a kadar yapabilecek."

15 Kasım 2020 tarihinde beşincisi gerçekleştirilen EKPSS’nin sonuçları 17 Aralık 2020 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştı.

Engelli memur atama tarihleri

Bakan Selçuk, devlet korumasından yararlanmış 1093 genç için de tercih işlemlerinin 19 Ocak saat 23.59'a kadar uzatıldığına değinerek, "Gençlerimizden gelen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde tercih işlemleri 19 Ocak'a kadar uzatıldı." ifadelerini kullandı. Engelli memur adaylarının başvurularını 19 Ocak 2021 Salı gününe kadar yapması bekleniyor.

EKPSS memur alımları içni başvurular nerede yapılacak?

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun Bakanlığın resmi internet sitesi olan "https://www.ailevecalisma.gov.tr" adresinden yapılacak. EKPSS memur atama tercihleri başvurusu ise "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.