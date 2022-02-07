Engelli kamu personeli atamaları ne zaman yapılacak?
2022 kamu engelli personel atamaları ne zaman? Kamuda çalışmak isteyen engelli vatandaşlar atamaların ne zaman ayın kaçında yapılacağını araştırıyor. Peki, kamu engelli personel atamaları ne zaman ayın kaçında yapılacak?
Engelli memur atamalarının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu. Peki, engelli memur atama takvimi açıklandı mı?
Engelli kamu personeli atamaları ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından engelli memur atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Engellilerimize yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasını da 8 Şubat'ta yapacağız. Bu atamayla her eğitim kademesinden toplamda 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız" dedi.
Atamalara ilişkin tarih değişikliği yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarın yapılması planlanan engelli vatandaşların kamu kurumlarına atama töreninin, 17 Şubat'ta yapılacağı belirtildi.