Engelli işçi alımı 2019 son dakika ilanları. Farklı kurumlara, İŞKUR aracılığıyla engelli personel alımları yapılmakta. MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü, MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü, MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğü en az lise ve dengi okul mezunu engelli işçi olmak üzere toplam sekiz daimi işçi alımı yapılacaktır. Engelli işçi alımı İŞKUR 2019 başvuru şartları neler?

Engelli işçi kontenjan açığımızın giderilebilmesi için, Kurumumuzun; MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü (ANKARA) işyerine; lise ve dengi okul mezunu ve makine branşından 1 (bir) engelli işçi, MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğü (ANKARA) işyerine; lise ve dengi okul mezunu ve kimya branşından 1 (bir) engelli işçi, MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü (KIRIKKALE) işyerine; lise ve dengi okul mezunu ve sıhhi tesisat branşından 1 (bir) engelli işçi, MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü (KIRIKKALE) işyerine; lise ve dengi okul mezunu ve makine branşından 3 (üç) engelli işçi, MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğü (KIRIKKALE) işyerine; lise ve dengi okul mezunu ve torna-tesviye branşından 1 (bir) engelli işçi, metal branşından 1 (bir) engelli işçi olmak üzere toplam sekiz daimi işçi alımı yapılacaktır.

Alınacak engelli işçiler için, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır. Başvurular, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılacaktır. İlan detayları Türkiye İş Kurumu internet sitesinden takip edilebilecek olup talep şartlarına durumu uyan adaylar, 08/04/2019-12/04/2019 tarihler, arasında 5 gün içinde İŞKUR iş müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

Kuraya tabi asıl aday listesi; Türkiye İş Kurumumun Kurumumuza gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı liste esas alınmak suretiyle her bir talebimizin dört katı, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların listesi ise bu kapsamda tarafımıza gönderilen ve bu kapsamda bulunanların tamamı esas alınmak suretiyle her bir talebimizin dört katı olarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir.

Kura çekimi 29/04/2019 tarihinde saat 10:00’da MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Anadolu (TANDOĞAN) Meydanı/ANKARA adresinde Selahattin Adil Paşa salonunda noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini zleyebilecektir.

Kura sonucu isimleri belirlenen asıl adaylar sözlü sınav/mülakata alınacaktır. Sözlü sınav/mülakatta adayların başvurdukları branşa yönelik sorular sorulacaktır. Sözlü sınav/mülakata girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Tüm duyurular www.mkek.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

A) Genel Hususlar:

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS'ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) EKPSS'ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

6) KPSS/EKPSS'ye tabi işçi taleplerine müracaat ed en iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.

10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.