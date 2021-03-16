Devlet tarafından engelli vatandaşlara engelsiz hayat şartları sağlamak adına bir takım haklar verilmiştir. Sosyal ve toplumsal alanlarda problem yaşamamak adına bu hakları öğrenmek hem engelli bireylerin hem de diğer vatandaşların öğrenmesi gerekir. Çünkü hem bilinçli bir vatandaş olmak adına hem de hakları korunması gereken kişilerin koruması adına yapmamız gereken vatandaşlık görevlerindendir. İşte merak edilen haberin detayları…

Engelli hakları nelerdir?

1-Muhtaç Aylığı

2-Evde Bakım Hizmeti

3-Gelir Vergisi İndirimi

4-ÖTV İndirimi

5-Özel Araç ve Gereçlerde KDV İndirimi

6-MTV İndirimi

7-Emlak Vergisi İndirim

8-Milli Parklar ve Tabiat Giriş İndirimi

9-Şehirler Arası Otobüs İndirimi

10-THY Engelli İndirimi

11-İletişim Engelli İndirimi

12-İnternet Engelli indirimi

13-EKPSS Hakkı

14-Özel Eğitim Hakları (Özel Gereksinim)

15-İthal Araç ve Gereçlerde Gümrük Vergisi İndirimi

16-Engelli Kimlik Kartı

17-Su İndirimi

18-Elektrik Yardım Desteği

19-Toplu Taşıma İndirimi

20-Devlet Demir Yolları İndirimi

21-Kredi Yurtlar Kurumu İndirimi

22-Devlet Tiyatroları Engelli İndirimi

23-Müze ve Ören Yerlerine Giriş İndirimi

24-Erken Emeklilik Hakkı

25-Kurumsal Alanlarda İndirimler

26-Kamusal Alanlarda İndirimler

27-Engelli Aylığı