  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Engelli hakları nelerdir?
Yaşam

Engelli hakları nelerdir?

Engelli hakları, sosyal ve toplumsal alanlarda engelli vatandaşlarımızın mağdur olmaması için devlet tarafından verilen desteklenen ve korunan haklardır. Doğuştan veya daha sonra yaşanan olaylar sonrasında engelli olan vatandaşlarımız, engelli olan kişilerin hangi haklara sahip olduğunu merak etmekte. Peki, engelli hakları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-16 16:25:00 -
Engelli hakları nelerdir?

Devlet tarafından engelli vatandaşlara engelsiz hayat şartları sağlamak adına bir takım haklar verilmiştir. Sosyal ve toplumsal alanlarda problem yaşamamak adına bu hakları öğrenmek hem engelli bireylerin hem de diğer vatandaşların öğrenmesi gerekir. Çünkü hem bilinçli bir vatandaş olmak adına hem de hakları korunması gereken kişilerin koruması adına yapmamız gereken vatandaşlık görevlerindendir. İşte merak edilen haberin detayları…

Engelli hakları nelerdir?

1-Muhtaç Aylığı

2-Evde Bakım Hizmeti

3-Gelir Vergisi İndirimi

4-ÖTV İndirimi

5-Özel Araç ve Gereçlerde KDV İndirimi

6-MTV İndirimi

7-Emlak Vergisi İndirim

8-Milli Parklar ve Tabiat Giriş İndirimi

9-Şehirler Arası Otobüs İndirimi

10-THY Engelli İndirimi

11-İletişim Engelli İndirimi

12-İnternet Engelli indirimi

13-EKPSS Hakkı

14-Özel Eğitim Hakları (Özel Gereksinim)

15-İthal Araç ve Gereçlerde Gümrük Vergisi İndirimi

16-Engelli Kimlik Kartı

17-Su İndirimi

18-Elektrik Yardım Desteği

19-Toplu Taşıma İndirimi

20-Devlet Demir Yolları İndirimi

21-Kredi Yurtlar Kurumu İndirimi

22-Devlet Tiyatroları Engelli İndirimi

23-Müze ve Ören Yerlerine Giriş İndirimi

24-Erken Emeklilik Hakkı

25-Kurumsal Alanlarda İndirimler

26-Kamusal Alanlarda İndirimler

27-Engelli Aylığı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’nin silah ihracatı son 5 yılda yüzde 30 arttı
Ekonomi

Türkiye’nin silah ihracatı son 5 yılda yüzde 30 arttı

Türkiye’nin silah ihracatı, savunma sanayiinde yerlilik oranının yukarı taşınmasıyla 2016-2020 döneminde 2011-2015 dönemine göre yüzde 30 ar..
Dev fabrika açılıyor! Tarih belli oldu
Teknoloji

Dev fabrika açılıyor! Tarih belli oldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin İstanbul Avcılar'da faaliyete geçecek olan fabrikasının açılışı 29 Mart'ta gerçekleşecek.
Türk Hava Kuvvetleri’ne silahlı HÜRKUŞ
Teknoloji

Türk Hava Kuvvetleri’ne silahlı HÜRKUŞ

Türk Hava Kuvvetleri’nin eğitim filolarından biri olan 122. AKREP Filo bünyesinde uçacağı tahmin edilen askeri eğitim uçağı HÜRKUŞ-B’nin yan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay