Engelli hakları nelerdir?
Engelli hakları, sosyal ve toplumsal alanlarda engelli vatandaşlarımızın mağdur olmaması için devlet tarafından verilen desteklenen ve korunan haklardır. Doğuştan veya daha sonra yaşanan olaylar sonrasında engelli olan vatandaşlarımız, engelli olan kişilerin hangi haklara sahip olduğunu merak etmekte. Peki, engelli hakları nelerdir?
Devlet tarafından engelli vatandaşlara engelsiz hayat şartları sağlamak adına bir takım haklar verilmiştir. Sosyal ve toplumsal alanlarda problem yaşamamak adına bu hakları öğrenmek hem engelli bireylerin hem de diğer vatandaşların öğrenmesi gerekir. Çünkü hem bilinçli bir vatandaş olmak adına hem de hakları korunması gereken kişilerin koruması adına yapmamız gereken vatandaşlık görevlerindendir. İşte merak edilen haberin detayları…
Engelli hakları nelerdir?
1-Muhtaç Aylığı
2-Evde Bakım Hizmeti
3-Gelir Vergisi İndirimi
4-ÖTV İndirimi
5-Özel Araç ve Gereçlerde KDV İndirimi
6-MTV İndirimi
7-Emlak Vergisi İndirim
8-Milli Parklar ve Tabiat Giriş İndirimi
9-Şehirler Arası Otobüs İndirimi
10-THY Engelli İndirimi
11-İletişim Engelli İndirimi
12-İnternet Engelli indirimi
13-EKPSS Hakkı
14-Özel Eğitim Hakları (Özel Gereksinim)
15-İthal Araç ve Gereçlerde Gümrük Vergisi İndirimi
16-Engelli Kimlik Kartı
17-Su İndirimi
18-Elektrik Yardım Desteği
19-Toplu Taşıma İndirimi
20-Devlet Demir Yolları İndirimi
21-Kredi Yurtlar Kurumu İndirimi
22-Devlet Tiyatroları Engelli İndirimi
23-Müze ve Ören Yerlerine Giriş İndirimi
24-Erken Emeklilik Hakkı
25-Kurumsal Alanlarda İndirimler
26-Kamusal Alanlarda İndirimler
27-Engelli Aylığı