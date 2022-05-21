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Gündem Engelli gibi davranan dilenciyi zabıta yakaladı
Gündem

Engelli gibi davranan dilenciyi zabıta yakaladı

Gaziantep'te engelli gibi davranıp kolunu ve bacağını sargıya alarak dilenen Doğan C.'yi, sivil zabıta ekipleri yakaladı. Doğan C.'ye götürüldüğü zabıta karakolunda 277 TL idari para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 14:08:00 -
Engelli gibi davranan dilenciyi zabıta yakaladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte dilencilere yönelik denetim yaptı. Sivil ekipler, Karagöz Caddesi'nde, Doğan C.'nin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı halde kolunu ve bacağını sargı beziyle sarıp, dilendiğini fark etti.

Zabıtanın uyarısına rağmen sağlık sorunu olduğunu söyleyen Doğan C., görevlilerin ısrarıyla sargı bezlerini çıkardı. Dilenmenin yasak olduğunu, ceza keseceğini söyleyen zabıtanın karakola götürdüğü Doğan C., ekiplerin uyarısıyla kolunu ve bacağını rahatlıkla hareket ettirdi, oturup kalkarken de bir sorunu olmadığı görüldü. Doğan C.'ye götürüldüğü zabıta karakolunda 277 TL idari para cezası uygulandı.

699 kişiye para cezası

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son 1 ayda 6 araç ve 33 zabıta memuruyla yapılan dilenci denetimlerinde 316'sı kadın, 66'sı erkek, 317'si çocuk olmak üzere toplam 699 kişiye dilencilik yaptığı gerekçesiyle işlem uyguladığını bildirdi.

 

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