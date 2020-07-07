Engelli aylığı Temmuz'da artacak mı?

Engelli aylığı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. 2020 yılının ilk altı aylık enflasyon rakamlarına göre temmuz ayından itibaren engelliler maaşlarını zamlı alacak. Asgari yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük vatandaşlara 2020’nin ilk yarısında 805 lira engelli aylığı ödeniyordu. Yeni zamlarla birlikte Yüzde 40 ila yüzde 69 engellilik oranı bulunan engellilerin aylığı ise 567.00 TL’ye (üç aylık 1.701 TL), yüzde 70 ve üstü engellilik oranı bulunan ve başkasının bakımına muhtaç engellilerin ise 854.00 TL’ye (üç aylık 2 bin 562 TL) çıktı. Bu maaşı alanlar primsiz rejimden yararlanıyor. Yani herhangi bir sigorta primi ödemesine gerek olmuyor.

Engelli aylığı ne zaman yatacak?

Engelli ve Yaşlılık maaşları her ayın 5’inden 9’una kadar, maaş alan engelli vatandaşların hesaplarına geçer. Maaş ödeme günleri ise doğum tarihinin son rakamına göre belirlenir.

Doğum tarihinin son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5’inde,

Doğum tarihinin son rakamı 1 ve 6 olanlar ayın 6’sında,

Doğum tarihinin son rakamı 2 ve 7 olanlar ayın 7’sinde,

Doğum tarihinin son rakamı 3 ve 8 olanlar ayın 8’inde,

Doğum tarihinin son rakamı 4 ve 9 olanlar ayın 9’u ve sonrasında maaşlarını alırlar.