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Aktüel

Engelini aşıp, birinci oldu

YKS TYT puan türünde 500 tam puan almayı başaran yüzde 60 görme engelli Halid Oğuz Serçe: - "Bir günde okul saati dışında 6 saat ders çalışırdım. Daha sonra iyice yüklendim ve 11 saate kadar yükselttim. Tamamen soru odaklı çalıştım"

Yeniakit Publisher
2020-07-27 16:56:03 -
Engelini aşıp, birinci oldu

AYDIN (AA) - Yüzde 60 oranında görme engeli bulunan Aydınlı öğrenci Halid Oğuz Serçe, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde 500 tam puan alarak, bu alandaki 5 birincinin arasına ismini yazdırmayı başardı.

Efeler ilçesinde bir özel okulda okuyan ve doğuştan yüzde 60 görme kaybı nedeniyle görmede zorluk yaşayan Halid Oğuz Serçe, engeline karşın büyük bir başarıya imza attı.

Halid Oğuz Serçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, sonucun kendisini de şaşırttığını belirterek, "İyi bir sonuç bekliyordum ama biricilik yoktu. Şaşkınım. Aslında tam olarak ne olduğunu da anlayabilmiş değilim." ifadelerini kullandı.

Sınava iyi hazırlandığını aktaran Serçe, "Boş zamanlarında ders çalışan biri değildim. Her zaman ders çalışan biriydim. Sabah 04.00’te uyanırdım, 07.00’ye kadar dersimi çalışırdım. Ardından da 08.00’e kadar da okula hazırlığımı yapardım. Bir günde okul saati dışında 6 saat ders çalışırdım. Daha sonra iyice yüklendim ve 11 saate kadar yükselttim. Tamamen soru odaklı çalıştım." dedi.

Serçe, psikoloji okumayı istediğini ve bu alanda ilerleyip akademik kariyer yapmayı hedeflediğini dile getirdi.

Yorucu bir sınav sürecinden geçtiğini aktaran Serçe, "Bundan sonra sınava girecek arkadaşlarımın hayalleri ve hedefleri olsun. Yorulduğunuzda, uzandığınızda sizi kaldıracak bir şeye ihtiyaç duyulur. Ben mesela üniversitelerin fotoğraflarını duvarıma yapıştırıp, internetten üniversiteye gidenlerin videolarını izleyip kendimi motive ederdim. Hayalim çok netti. Dolayısıyla yorulduğumda kalkmak çok kolay oldu." diye konuştu.

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