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Enflasyonda gözler 31 Temmuz'a çevrildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu senenin 3'üncü Enflasyon Raporu'nu 31 Temmuz'da Ankara'da duyuracak.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:56
Enflasyonda gözler 31 Temmuz'a çevrildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 3'üncü Enflasyon Raporu'nu 31 Temmuz'da Ankara'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2019-III"ün 31 Temmuz Çarşamba günü yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte Ankara'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Başkan Uysal'dan sunum

Toplantının saat 10.30'da Merkez Bankası İdare Merkezi'nde gerçekleştirileceği aktarılan duyuruda, TCMB Başkanı Murat Uysal'ın da toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.

Duyuruda ayrıca, Enflasyon Raporu 2019-III Bilgilendirme Toplantısı'nın, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacağı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:56
  1. Ankara
  2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  3. Merkez Bankası İdare Merkezi
  4. enflasyon raporu

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