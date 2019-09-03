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Enflasyon rakamları sonrası dolarda sert düşüş!

Güne 5,81 seviyesinden başlayan dolar kuru enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte düşüşe geçti. Şu sıralar dolar kuru 5,75'ten işlem görürken euro ise 6,29 seviyelerinde.

03 Eylül 2019 Salı 16:41
Enflasyon rakamları sonrası dolarda sert düşüş!

Yeni güne 5,81 seviyesinden başlayan dolar kuru, saat 10.00'da açıklanan enflasyon verisi öncesi 5,82'li seviyelerden işlem görüyordu. Ağustos ayında enflasyonun aylık yüzde 0,86, yıllık yüzde 15,01 olarak açıklanmasının ardından kur, 5,80 seviyesinin altına indi. Gün içerisinde de düşüşünü sürdüren dolar kuru en düşük 5,7429 seviyesini gördü. Dolar şu sıralar 5,75'ten, euro ise 6,29'dan işlem görüyor.

 

Euro da düştü

Dolarda ki düşüş euroda da yaşandı. Enflasyon verisi öncesi 6,37 seviyesinde olan euro, enflasyon sonrası 6,33 seviyelerine geriledi. Gün içerisinde dolarda olduğu gibi düşüşünü sürdüren euro, 6,30 seviyesinin altına inerek 6,2904'ü gördü.

5,7550 seviyesi kırıldı

Sabah saatlerinde açıklama yapan analistler teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin destek, 5,8250'nin direnç konumunda izleneceğini dile getirmişti. 5,7429 seviyesine kadar inen kur böylece destek konumunu kırmış oldu.

Dolar dün nasıl seyretmişti

Dolar, dün Türkiye ekonomisinin yüzde 1,5 ile beklentiden daha az daraldığını gösteren büyüme verisinin ardından 5,83'lü seviyelerden 5,79'a kadar gerilemişti. Dün gün boyu 5,80 - 5,82 civarında seyreden kur, günü 5,82'den tamamlamıştı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:41
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