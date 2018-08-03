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Enflasyon rakamları açıklandı, dolar gevşedi

Enflasyon rakamları açıklanmadan önce gözünü yukarı diken dolar, oranların beklentilerin altında gelmesiyle yeninden düşüşe geçti.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:01
Enflasyon rakamları açıklandı, dolar gevşedi

Dolar/TL'de tansiyon enflasyon rakamlarının beklentinin altında gerçekleşmesiyle düşmeye başladı. ABD'nin Türkiye'de iki bakana yaptırım uyguladığını açıklaması sonrası 5 lira seviyesine yükselen dolar/TL, dün gün içi en yüksek 5.0934'ü gördükten sonra kapanışta 5.05 seviyesinden fiyatlandı. 

DOLAR BU SABAH 5,11'İ GEÇTİ

Bu sabah uluslararası piyasalarda yükseliş eğilimi ile işlem gören dolar/TL kuru, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun bir araya gelmesi sonrası 5.1154 seviyesine yükselerek yeni zirvesini gördü. Kur, iki bakanın görüşmesinden pozitif bir mesaj çıkması sonrası düşüşe geçerek 5.08 seviyesine indi. İki bakan sorunların çözümü için çalışma konusunda mutabık kaldılar.

ENFLASYON RAKAMLARI DOLARI GEVŞETTİ

Ancak enflasyonun yüksek oranda gerçekleşeceği beklentisi doları yeniden hareketlendirdi. ABD krizindeki olumlu gelişmeye rağmen dolar yeniden 5,10 seviyesini geçti. Saat 10.00'da enflasyon rakamları beklentini altında gelince dolar düşmeye başladı. 5,10 seviyesinden 5,06 seviyesine geriledi.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 11:01
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Enflasyon
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