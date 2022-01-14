Enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon tek haneye düşer mi, ne zaman düşecek?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 13,58, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 19,08 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 36,08, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 79,89 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kurdaki köpük gibi enflasyondaki köpüğü de süratle alarak ülkemizi bu görüntüden kurtaracağız. Kurdaki dalgalanma ve fahiş fiyatlar önümüzdeki çakıllar." dedi.

Enflasyon ne zaman düşecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bloomberg ajansa konuştu. Bakan Nebati, “Enflasyon Ocak'ta pik yaoar ama Haziran 2023'te tek hane o Kur korumalı mevduat tutarı 126 milyar TL'ye ulaştı. Kur korumalı mevduata 300 bin kişi katıldı. Günde 10 milyar TL sisteme dahil oluyor. Katılımın yaklaşık yüzde 15'i döviz hesaplarından. Kur korumalı mevduat uygulamasından çarşamba akşamına kadar yaklaşık 300 bin kişinin yararlandığını aktardı. Bakan Nebati, “Buradan aldığımız miktar dün gece (Çarşamba) itibarıyla 126 milyar lirayı geçti. Şunu gösteriyor; günde ortalama 10 milyar TL sisteme dahil oluyor. Bunun yaklaşık %15’i DTH’lardan geliyor. TL’den Dövize gidecekler artı, dövizden buraya gelenler var, bu çok önemli ve iyi bir para.” dedi.