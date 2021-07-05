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Ekonomi Enflasyon açıklandı mı? Enflasyon ne kadar çıktı? İşçi, memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam var?
Ekonomi

Enflasyon açıklandı mı? Enflasyon ne kadar çıktı? İşçi, memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam var?

Memur ve emekliye ne kadar zam yapıldı? Enflasyon açıklandı mı son dakika! İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamları bir hayli merak ediliyor. Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıklarını etkileyecek olan zam belli oluyor. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Aynı şekilde 12 milyon emekli ve binlerce memur maaşlarına enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Peki enflasyon açıklandı mı? Enflasyon ne kadar çıktı? İşçi, memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam var?

Yeniakit Publisher
2021-07-05 08:18:00 - 2021-07-05 08:19:39
Enflasyon açıklandı mı? Enflasyon ne kadar çıktı? İşçi, memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam var?

Temmuz zammı için gözler haziran ayı enflasyon rakamlarında. Zira işçi, memur ve emekliler maaşlarına enflasyon zammı alacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Temmuz'da açıklanacak. Böylece yılın ilk 6 ayına ait enflasyon oranı da belirlenecek. İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren ocak-haziran dönemi enflasyon rakamı, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı etkileyecek.

İşçi, memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam var?

Enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler gelecek. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,39 arttığı dikkate alındığında, memur maaşlarına enflasyon farkı gündeme gelecek. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.

Kamu işçisi ne kadar zam alacak?

Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Diğer yandan, söz konusu döneme ait enflasyon verisi, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde de dikkate alınacak. Pazarlık görüşmelerinde, taban ücret, skala farklılıklarının yanında 6 aylık enflasyon rakamı da kritik madde olacak.

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