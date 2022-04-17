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Spor Enes Ünal'ın golü Getafe'yi kurtaramadı
Spor

Enes Ünal'ın golü Getafe'yi kurtaramadı

La Liga'nın 32. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Getafe, sahasında Villarreal'e 2-1'lik skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 02:27:00 -
Enes Ünal'ın golü Getafe'yi kurtaramadı

İspanya La Liga'nın 32. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Getafe, Villarreal'i konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı. Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 7'de Gerard Moreno ve 16'da Manuel Trigueros kaydetti.

Bu sonuçla üst üste 2. mağlubiyetini alan Getafe 32 puanda kaldı. Ligde 3 maç sonra kazanan Villarreal 46 puana yükseldi.

Ev sahibi takımın tek golünü atan milli futbolcu Enes Ünal, gol krallığı yarışında zirvede yer alan Karim Benzema'nın arkasına yerleşti.

Bu sezon İspanya La Liga'da çıktığı 31 maçta 15. golünü atan milli futbolcu, gol krallığı yarışında 2. basamağa çıktı.

İspanya La Liga'nın gol krallığı zirvesinde 24 golle Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema bulunuyor.

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