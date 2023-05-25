Enes Ünal'dan kötü haber

İspanya La Liga’nın 36. hafta mücadelesinde milli oyuncu Enes Ünal’ın formasını giydiği Getafe, deplasmanda Real Betis’i 1-0 mağlup etti.

Maça 11’de başlayan Enes Ünal, 6. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Hastaneye kaldırılan milli oyuncunun çekilen MR’ı sonrası çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

26 yaşındaki milli futbolcu sakatlığına dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Herkese merhaba, size kötü bir haberim var. Dün akşamki maçta yaşadığım sakatlık pozisyonunda çapraz bağım koptu. Yalan olmasın, büyük bir hedef için çabalarken ve kendimi kariyerimde büyük adımlar atıyormuş gibi hissederken, benim için büyük bir darbe oldu. Şimdi yapılacak 2 şey var. Takım arkadaşlarımı sonuna kadar desteklemek, ligde kalacağımızdan hiç şüphem yok. İkincisi ise operasyona hazırlanmak ve günden güne ilerlemek. Kendimi çok iyi hissediyorum ve bunun kariyerimdeki başka bir zorluk olduğunu biliyorum. Pişman olmak benim için bir seçenek değil ve hayatımdan ve mesleğimin bu kısmından zevk almaya devam edeceğim. Mesajlarınız ve selamlarınız için hepinize teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.