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Spor Enes Ünal La Liga'ya damga vurdu
Spor

Enes Ünal La Liga'ya damga vurdu

Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, Alaves ile oynadıkları karşılaşmada attıkları gollerle güne damgasını vurdu. 24 yaşındaki forvet oyuncusu bu gollerin ardından La Liga gol krallığında ikinci sırada yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 23:10:00 -
Enes Ünal La Liga'ya damga vurdu

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 26. haftasında Getafe, sahasında oynadığı maçta Enes Ünal'ın attığı gollerle Alaves ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Getafe'den Jorge Cuenca kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın ilk yarısı, 45. dakikada Gonzalo Escalente'nin attığı golle Alaves'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı Getafe, Enes Ünal'ın (Dk. 55) attığı güzel kafa golüyle beraberliği yakalasa da Alaves hemen bir dakika sonra Edgar Mendez ile tekrar öne geçti.

Sahanın en iyilerinden biri olan Enes, 72. dakikada bir kez daha klasını gösterdi. Kaleci Fernando Pacheco'nun öne çıkışını iyi gören milli futbolcu, sağ kanatta ceza sahası dışından sert vuruşla topu ağlara gönderdi.

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